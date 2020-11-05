مدرب السويد: لن أستدعي إبراهيموفيتش.. هذه مسألة منتهية

أغلق ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، الباب في وجه زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، بشأن عودته لتمثيل بلاده مرة أخرى.

وصرّح أندرسون عبر صحيفة "أفتونبلادت" السويدية: "بعض الأشخاص قالوا إن هناك خطة ما تكمن خلف هذه الصورة، لكني لا أفهم ما يعنيه ذلك، لا أريد أن أولي اهتماما كبيرا لهذه الأمور".

وأضاف: "مرت 4 سنوات ونصف منذ أن قال إنه أنهى مسيرته مع منتخب السويد".

وأتم: "أمتلك احتراما كبيرا له، والأمر نفسه مع العديد من اللاعبين الآخرين الذين اتخذوا نفس القرار، لكن هذه المسألة مغلقة تماما بالنسبة لي".

الصورة التي يشير إليها أندرسون كان إبراهيموفيتش قد رفعها على حسابه في تويتر، ويظهر فيها مرتديا قميص منتخب السويد.

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

وكان إبراهيموفيتش قد اعتزل اللعب دوليا بعد خوضه منافسات يورو 2016 مع بلاده، قبل أن يبدي رغبته في خوض منافسات كأس العالم 2018، لكن أندرسون رفض الفكرة وقتها واعتمد على نفس اللاعبين الذين صعدوا بالسويد إلى النهائيات.

ويمتلك إبراهيموفيتش 116 مباراة دولية بقميص السويد، سجّل خلالها 62 هدفا.

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