ساوثجيت: ليس هناك من ينافس بيكفورد.. وكين يستحق الحماية

أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ثقة هائلة في جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وصرّح ساوثجيت خلال مؤتمر صحفي: "يقول الناس إنني وفي لـ بيكفورد، لكنه يستحق ذلك، مستوياته معنا كانت ممتازة".

وأضاف: "اختياره ليس قرارا صعبا بالنسبة لي، لدينا بعض التنافس في بعض المراكز، لكن فيما يخص حراسة المرمى، ليس هناك أحد قادر على منافسة بيكفورد بقوة في الوقت الحالي وإزاحته من مركزه".

وأتم: "فيما يخص الطريقة التي يُعامَل بها في ناديه، فهو يمتلك مدربا خبيرا فاز بكل شيء في كرة القدم (كارلو أنشيلوتي)".

وكان أنشيلوتي قد استبعد بيكفورد من التشكيل الأساسي لـ إيفرتون في مباراة نيوكاسل يونايتد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وفضّل عليه السويدي روبن أولسن.

وتحوّل ساوثجيت للدفاع عن قائده هاري كين الذي اتهمه البعض بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه توتنام هوتسبير في مواجهة برايتون قبل أيام.

وعن ذلك قال ساوثجيت: "كل ما رأيته في مباريات كين معنا أنه يتم ركله بشكل متكرر، ولا يتلقى الحماية اللازمة في الملعب".

وأضاف: "أتحدث فقط عن المباريات التي خاضها معنا خلال كأس العالم وبعد ذلك، في كل مرة يبدو وكأنه هدف لمدافعي الخصم الذين لا يُعاقَبون على ما يرتكبونه في حقه".

وأتم: "سأرحب بقدرٍ أكبر من الحماية لـ كين".

وتلعب إنجلترا مباراة ودية أمام جارتها جمهورية أيرلندا يوم 12 نوفمبر المقبل في ملعب ويمبلي.

ثم ترتحل لمواجهة بلجيكا في بروكسيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية يوم 15 من الشهر نفسه، قبل أن تختتم التوقف الدولي باستضافة أيسلندا في ويمبلي يوم 18.

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