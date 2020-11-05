حوار في الجول – مجدي عبد العاطي: أسوان أنهى الدوري في المركز الذي تركته به

يؤمن مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لـ أسوان، أنه ترك بصمة كبيرة في بقاء الفريق بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

عبد العاطي قاد أسوان للصعود إلى الدوري الممتاز، قبل أن يقوده إلى سلسلة نتائج إيجابية في الدور الأول من الموسم المنتهي، لكنه تقدّم باستقالته في أعقاب جائحة كورونا لعدم حصول لاعبي الفريق على مستحقاتهم المادية.

يقول عبد العاطي في بداية حواره مع FilGoal.com: "سعدت للغاية ببقاء أسوان في الدوري، فهذا أكد لي أنني أحسنت تكوين الفريق".

وأوضح: "تدعيمات يناير التي قمت بها كان لها أثر وثقل كبيرين في الدور الثاني من الدوري".

وتابع: "المركز الذي تركت فيه أسوان عند رحيلي عنه، هو نفسه المركز الذي أنهى فيه الدوري".

أسوان أنهى الدوري في المركز 14 برصيد 37 نقطة تحت قيادة أحمد كشري الذي رحل بدوره بعد انتهاء الموسم.

بعد رحيله عن أسوان، عمل عبد العاطي لفترة قصيرة في الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، منصب كان يشغله قبل تحوّله إلى رجلٍ أول، فلماذا لم يعد عبد العاطي لتدريب أي فريق فيما تبقى من الموسم؟

يجيب عبد العاطي عن ذلك: "تلقيت أكثر من عرض بعد استقالتي من تدريب أسوان، لكني رفضتها لأن ظروف هذه الفرق كانت صعبة وشعرت أنني لن أضيف شيئا لها".

وكشف هداف إنبي الأسبق: "العرض الجيد الذي تلقيته كان تدريب سموحة، لكن الأمور لم تكتمل".

وعن مستقبله في عالم التدريب: "حاليا ليس هناك جديد، لكن أتمنى التواجد في فريق يمتلك إمكانيات تحقق طموحي".

ويتميّز عبد العاطي بكونه قاد أسوان إلى الممتاز، ثم نال فرصة قيادته في الدرجة الأولى وتحقيق نتائج إيجابية، أمر لا يحدث بالضرورة مع كثير من المدربين الذين يحققون حلم الصعود لفرقهم.

يبدي عبد العاطي رأيه في تغيير المدربين بعد الصعود: "كل إدارة نادٍ لها رؤيتها الخاصة في المدرب، كثير من الأندية أكملت بمدرب الصعود، وبعض الأندية الأخرى رأت أن التغيير هو الأنسب".

وأتم: "الأمر يرتبط بعدة نقاط من حيث كيفية إدارة الفريق وتكوين فريق يستطيع التواجد في الممتاز، واقتناع الإدارة بالمدرب من خلال رؤيته للمستقبل وإدارته لمباريات الدرجة الثانية وأمور أخرى تختلف من إدارة لإدارة".

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من بانون لإتمام انتقاله إلى الأهلي

هل ينضم كهربا للمنتخب؟