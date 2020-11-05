قائمة البرتغال – غياب بيبي.. وظهور أول لـ بيدرو نيتو

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 18:09

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - ولفرهامبتون

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

ويغيب المخضرم بيبي (37 عاما) عن القائمة بسبب الإصابة، ويعوضه دومينجوش دوارتي قلب دفاع غرناطة الذي لا يمتلك أي مباراة دولية.

بينما يسجّل بيدرو نيتو جناح ولفرهامبتون ظهوره الأول مع منتخب البرتغال، والأمر نفسه ينطبق على باولينيو مهاجم براجا.

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ويتواجد القائد والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا.

البرتغال تلعب وديا أمام أندورا في لشبونة يوم 11 نوفمبر، ثم تخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وكرواتيا يوم 14 و17 من الشهر نفسه.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أنتوي لوبيس (أوليمبيك ليون الفرنسي) – روي سيلفا (غرناطة الإسباني)

الدفاع: روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – روبن سيميدو (أولمبياكوس اليوناني) – جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) – دومينجوش دوارتي (غرناطة الإسباني) – نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) – ماريو روي (نابولي الإيطالي)

الوسط: ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي) – سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الهجوم: بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فرانسيسكو ترينكاو (برشلونة الإسباني) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني) – باولينيو (براجا)

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