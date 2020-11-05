قائمة إنجلترا – عودة فودين واستمرار ابتعاد جرينوود

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

فيل فودين - إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة بلاده لخوض منافسات التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي بعد استبعاده من القائمة الماضية، فيما تواصل ابتعاد ميسون جرينوود للتوقف الثاني على التوالي، وذلك بعد الأزمة التي تورّط فيها الثنائي بشهر سبتمبر الماضي على خلفية اصطحاب فتاتين إلى فندق إقامة الأسود الثلاثة في أيسلندا.

وتشهد القائمة تواجد 4 لاعبين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيمن، فيما يعود رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بعد غيابه الشهر الماضي للإصابة.

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وتلعب إنجلترا مباراة ودية أمام جارتها جمهورية أيرلندا يوم 12 نوفمبر المقبل في ملعب ويمبلي.

ثم ترتحل لمواجهة بلجيكا في بروكسيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية يوم 15 من الشهر نفسه، قبل أن تختتم التوقف الدولي باستضافة أيسلندا في ويمبلي يوم 18.

قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) – جوردان بيكفورد (إيفرتون) – نيك بوب (بينرلي)

الدفاع: كونور كوادي (ولفرهامبتون) – إيريك داير (توتنام هوتسبير) – جو جوميز (ليفربول) – مايكل كين (إيفرتون) – هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) – تايرون مينجز (أستون فيلا) – كايل ووكر (مانشستر سيتي) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – كييران تريبيير (أتليتكو مدريد) – ريز جيمس (تشيلسي) – بن تشيلويل (تشيلسي) – أينسلي ميتلاند نايز (أرسنال) – بوكايو ساكا (أرسنال)

الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي) – جوردان هندرسون (ليفربول) – ميسون ماونت (تشيلسي) – ديكلان رايس (وست هام يونايتد) – جيمس وارد براوس (ساوثامبتون) – هاري وينكس (توتنام هوتسبير)

الهجوم: تامي إبراهام (تشيلسي) – دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – جاك جريليش (أستون فيلا) – هاري كين (توتنام هوتسبير) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – جيدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

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