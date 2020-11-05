دايلي ميل: أرسنال يستعد لتمديد عقد النني

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 15:12

كتب : FilGoal

النني

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن أرسنال بدأ خطوات تمديد عقد لاعب وسطه محمد النني بعد ظهور المصري بشكل طيب في الموسم الحالي.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وينتهي العقد الحالي للنني (28 عاما) في 2022.

وبات النني عنصرا أساسيا في كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا وشارك في 9 مباريات بالموسم الحالي.

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ولعب النني الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى بشيكتاش التركي، ورغم أن مستقبله مع فريق المدفعجية كان مجهولا إلا أنه دخل بقوة حسابات المدرب أرتيتا.

وأصبح اللاعب الأسبق للمقاولون العرب وبازل عنصرا لا غنى عنه في وسط ملعب فريق المدفعجية الذي انضم له في يناير 2016 مقابل 12.5 مليون يورو.

واقترب النني من المشاركة في مباراته رقم 100 مع النادي اللندني، مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد والتي حسمها رجال أرتيتا بهدف كانت رقم 98 للنني بالقميص الأحمر لأرسنال.

وسجل النني هدفين مع أرسنال وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وسينضم النني لمعسكر مصر في نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ومثل النني منتخب مصر في 77 مباراة وسجل 6 أهداف.

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محمد النني أرسنال
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