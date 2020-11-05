ساسي ومعلول في قائمة تونس لمواجهتي تنزانيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة لاعبي الفريق الوطني استعدادا لمواجهتي تنزانيا في 13 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات كأس إفريقيا 2021.

وضمت القائمة فرجاني ساسي وعلي معلول نجمي الزمالك والأهلي على الترتيب.

وجاءت على النحو التالي:

حراس المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - أيمن دحمان - إلياس دامرجي

المدافعون: ياسين مرياح - ديلان برون - منتصر الطالبي - نسيم هنيد - - وجدي كشريدة - محمد دراغر - أسامة حدادي - علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري - مارك اللمطي - فرجاني ساسي - أمين بن عمر - أنيس بن سليمان - الياس الجلاصي - أيمن بن محمد - سعد بقير - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيعة - نعيم سليتي

الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نبيل مقني

وتستضيف تونس فريق تنزانيا في 13 نوفمبر وبعد 4 أيام يلعب المنتخبان في ملعب الأخير.

ويتصدر نسور قرطاج ترتيب المجموعة 11 برصيد 6 نقاط ويليهم تنزانيا وليبيا (3 نقاط) ويتذيل الترتيب فريق غينيا الاستوائية بلا رصيد.