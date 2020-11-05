الاتحاد التوجولي يوضح لـ في الجول موقف مباراة مصر بعد طلب تأجيل تصفيات غرب إفريقيا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 13:10

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - توجو

أوضح بييري لامادوكو السكرتير العام للتحاد التوجولي، موقف مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال لامادوكو في تصريحات لـFilGoal.com: "قدمنا طلبا للاتحاد الإفريقي لتأجيل دورة تصفيات غرب إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب بسبب تزايد أعداد كورونا في البلاد".

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وأضاف "لكن ذلك لا يؤثر على استضافة مباراة الفريق الأول أمام مصر بموعدها وسط إجراءات واستعدادات خاصة".

ويفترض أن تقام دورة تصفيات غرب إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في الفترة ما بين 18 نوفمبر لـ 2 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

مصر تعادلت في الجولتين الأولى والثانية مع منتخبي كينيا وجُزر القُمر.

وتحتل مصر حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وخلف جزر القُمر المتصدرة برصيد 4 نقاط، ثم كينيا بنقطتين.

منتخب مصر توجو
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