بيرلو رغم الفوز العريض: الغرور أصابنا

اتهم أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لاعبيه بالغرور رغم فوز فريقه الكبير بنتيجة 4-1 على مضيفه فرينكفاروزي المجري يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في حواره لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"راضون عن النتيجة، لكن كان بمقدرونا تقديم أداء أفضل. ارتكبنا أخطاء كثيرة بسبب شعورنا بالرضا عن النفس، لذا علينا التحسن".

وواصل نجم يوفنتوس وميلان السابق "أتحدث مع اللاعبين كثيرا، لكنهم يتخذون القرارات في الملعب. كان بإمكانهم أن يكونوا أقل غرورا وأن يقتلوا المباراة في وقت مبكر. نلعب بمهاجمين وجناحين. بمجرد أن يكون الكل في أتم جاهزية، نستطيع تقييم من يلعب مع من. حتى الآن، ليس الجميع جاهزا بنسبة 100%، لذا التدوير طبيعي".

وتقدم يوفنتوس مبكرا بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة السابعة، وتأخر الهدف الثاني حتى جاء في الدقيقة 60 بتوقيع اللاعب الإسباني أيضا.

وعزز باولو ديبالا ولاشا دفالي تقدم فريق السيدة العجوز قبل أن يسجل فرانك بولي هدف المضيف الوحيد في الدقيقة 90.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثاني في المجموعة السابعة واستمر ثانيا في الترتيب برصيد 6 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي في 24 نوفمبر المقبل.

وتوج يوفنتوس بدوري الأبطال مرتين آخرهما في 1996 مع المدرب مارتشيلو ليبي.

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