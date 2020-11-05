بيكيه رغم الفوز: توترنا وفقدنا السيطرة.. طبيعي عدم ترشيحنا للفوز بالأبطال

انتقد جيرار بيكيه لاعب برشلونة فريقه في مباراة دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء رغم الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الذي أحرز الهدف الثاني لفريق بلاوجرانا:"سارت الأمور جيدة في الشوط الأول. ثم هربت منا المباراة، فقدنا السيطرة وكنا متوترين. صعبوا الأمور علينا. الأفضل أننا حصدنا النقاط الثلاث".

وواصل خلال حديثه مع قناة Movistar "يمر النادي بتغييرات عديدة. كان الفوز ضروريا لأننا كنا نعاني في الفترة الأخيرة. كل عام يقل مستوانا. نعرف أنها ليست سنة سهلة لكننا سنحاول المنافسة في كل مباراة".

وأتم "طبيعي أننا غير مرشحين في دوري أبطال أوروبا بعدما قدمناه في السنوات الأخيرة. كل ما يمكننا فعله هو العمل. لدينا لاعبون صغار. النتائج ستأتي تباعا".

وحقق برشلونة العلامة الكاملة بالفوز في المباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال ليعزز تصدره لترتيب المجموعة السابعة وخلفه يوفنتوس برصيد 6 نقاط.

ويحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف في 24 نوفمبر المقبل.

وتوج برشلونة بلقب الأبطال 5 مرات آخرها في 2015 مع المدرب لويس إنريكي.

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