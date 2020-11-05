أرتيتا ردا على كين: لاعبو أرسنال لم يقللوا من احترامي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

أرتيتا - مايتلاند نيلز - أرسنال - ليفربول

رد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق الذي اتهم لاعبي الأول بالتقليل من احترام مدربهم حين ينادونه باسمه الأول.

وبعد فوز أرسنال على يونايتد قال بيير-ايمريك أوباميانج في حوار تلفزيوني "ميكيل"، في إشارة إلى مدربه، الأمر الذي لم يعجب كين قائلا:"لم يحترموه حين قالوا اسمه الأول. إنه المدرب، الزعيم. هذا هو الاحترام، ليس ميكيل، ليس زميلا لهم".

بينما قلل أرتيتا من الأمر قائلا في تصريحات صحفية:"هذا شيء خاص. أمنحهم الاختيار لينادونني كيف يشاؤون. بعضهم تشاركت معه غرفة الملابس. هناك أشخاص في المران ينادونني بالزعيم أو المدرب. الفرنسيون ينادونني يا مدرب. الأمر يختلف. ليست مشكلة بالنسبة لي".

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واستمر لاعب أرسنال السابق "لا أشعر بتقليل احترام. أتفهم لماذا يقول ذلك كلاعب، لكن أشعر أني قريبا منهم، بعضهم لعبت معه، لذا بالنسبة لي ليست مشكلة ولا أشعر بتقليل احترام".

ولعب أرتيتا مع ميسوت أوزيل ومحمد النني وهيكتور بيليرين وإيمليانو مارتينيز في أرسنال، قبل أن يعتزل كرة القدم في 2016 وينضم كمساعد لبيب جوارديولا في الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وعاد أرتيتا لأرسنال كمدرب في ديسمبر الماضي وخاض مع الفريق حتى الآن 40 مباراة فاز في 25 منها وخسر 9.

ويستضيف أرسنال يوم الخميس فريق مولده النرويجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

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