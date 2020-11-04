جنش: الكونفدرالية أفضل لحظة لي مع الزمالك.. ومصطفى محمد يختار مواجهة الأهلي

في حوار كوميدي قبل ساعات من المواجهة المرتقبة ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجه محمود عبد الرحيم "جنش" ومصطفى محمد أسئلة إلى بعضهما البعض عن فريقهما الزمالك.

وكشف حارس المرمى جنش أفضل لحظة له مع الفريق الأبيض بالقول:"الكونفدرالية، لأنها كانت بعيدة عنا".

بينما اختار مصطفى محمد مهاجم الفريق أفضل مباراة له مع الزمالك وذلك في فيديو بثه حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مصطفى:"أفضل مباراة كانت ضد الأهلي، في السوبر، وفي الدوري حين سجلت".

video:1 المرح والضحك والمتعة التي لا تنتهي! 🤣



لقائنا الحصري والممتع مع نجم هجوم الزمالك مصطفى محمد والحارس المخضرم محمود جنش. ⚽ 🧤#TotalCAFCL | @ZSCOfficial | @mmostafa_11 | @genish_mahmoud — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020

وسئل مصطفى عن أسطورة للزمالك تمنى اللعب بجوارها، فأجاب "محمود عبد الرازق شيكابالا، ألعب معه الآن".

وأتم "وتمنيت اللعب مع حازم إمام".

ويستضيف الزمالك فريق الرجاء على ملعب القاهرة ويحتاج إلى تعادل لبلوغ نهائي البطولة القارية.

وتفوق الزمالك ذهابا في المغرب بهدف أشرف بنشرقي.

ويلعب المتأهل من المواجهة ضد الأهلي في نهائي يستضيفه ملعب برج العرب في 27 نوفمبر الجاري.

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