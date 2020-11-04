تعرف على تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد شيفيلد

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل هدف وصناعة مثله أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في فوز كاسح لفريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتي انتهت بفوز الريدز 5-0 في إيطاليا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتالانتا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي الريدز بالطبع كان الوافد الجديد ديوجو جوتا الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، إذ حصل على 9.6 درجة كمتوسط تقييم.

صلاح سجل هدفه رقم 21 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي بالتساوي مع ستيفن جيرارد دون احتساب أي أهداف سُجلت في مرحلة التصفيات.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ ليفربول يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال.

ليفربول بطل دوري الأبطال في 2019 حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط لأياكس وأتالانتا.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

محمد صلاح ليفربول أتالانتا
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