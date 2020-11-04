حسين الشحات يختار الهدف الأقرب لقلبه ويكشف العروض المقدمة له

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن العروض المقدمة له وكذلك اختار الهدف الأقرب لقلبه، وكشف الفارق بين ريني فايلر وبيتسو موسيماني في تدريب الفريق.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال حسين الشحات: "قيمة انتقالي إلى الأهلي لم تمثل ضغوطا عليّ، المشكلة في الرقم المتداول وهو ما كان يشعرني بالضيق بعض الشيء، انضممت للأهلي مقابل 5 ملايين دولار وليس 150 مليون جنيه".

وتابع عن العروض المقدمة له عبر قناة "MBC مصر": "لا أعلم شيئا عن عرض صنداونز، حصلنا على أجازة في الوقت الحالي ولا أشغل بالي بشيء".

وأضاف "أمر جيد أن هناك أندية خليجية تسعى لضمي عبر وكيلي، لكنني أغلقت كل شيء حبا واحتراما للنادي الأهلي".

وأردف "أعمل بشكل جيد وبالتالي تأتي عروض، وسأكمل مشواري مع الأهلي وهدفنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا وإهداء اللقب لمؤمن زكريا".

وكان سيد عبد الحفيظ قد كشف قد نفى لـ FilGoal.com تقدم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بعرض لضم محمد مجدي "افشة" وحسين الشحات. (طالع التفاصيل)

واختار الشحات الهدف الأقرب له، قائلا: "هدفي في الزمالك والفوز بالسوبر كنت أحبه لأنه بطولة خاصة، وأحب هدف الوداد لأنه أعاد لي الثقة بشكل كبير جدا، لكن في الوقت الحالي هدف الوداد الأقرب لقلبي".

ورد على من يفضل أن يلتقي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا: "لا يهم من سنواجه الأهم الفوز باللقب، الزمالك والرجاء وكلاهما يضم نجوما كبيرة وأهم شيء التركيز في المباراة ونحترم كلا الفريقين، ولما لا يكون النهائي مصريا ونحقق اللقب".

ووجه رسالة إلى مؤمن زكريا "نفتقد مؤمن في الملعب، هو لاعب يصنع الفارق وأتمنى أن يتمم الله شفاءه على خير وأن نُهدي له لقب بطولة إفريقيا".

وعن أحمد فتحي أكمل "أشعر أنني سأجده في التدريبات عندما أعود، فلا أتوقع غيابه وأتمنى له التوفيق".

وأوضح الفارق بين فايلر وموسمياني، قائلا: "كلاهما مدربان كبيران، استطعنا تنفيذ أفكار فايلر وعقب عودة النشاط تأثر الأداء في ظل إصابتي وإيقاف كهربا ولم يحالفنا التوفيق".

وأتم "وعلى العكس مع قدوم موسيماني، عاد عدد كبير من اللاعبين من الإصابة وهو ما صنع الفارق معه ونعمل معه بشكل جيد في التدريبات والمباريات".