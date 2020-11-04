راموس: من الجيد مفاجئة منافسينا باستمرار

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته بإسقاط ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس (34 عاما) لقناة Movistar:"عرفنا من كلام (حارس إنتر سمير) هندانوفيتش أنهم كانوا يدرسون ركلاتنا الركنية والتي يلعبها لي توني كروس".

وواصل راموس الذي سجل الهدف الثاني بضربة رأس إثر ركلة ركنية "لكن كلما فاجئنا منافسينا، كان ذلك أفضل. عرفوا ما يفعلون، لديهم فلسفة واضحة وقدموا أفضل ما لديهم. نتيجة رائعة، حصلنا على 3 نقاط في مجموعة اعتقدنا أنها تعقدت بالنسبة لنا".

واستمر راموس الذي وصل لمائة هدف بالقميص الملكي "ليس سيئا (تسجيل 100 هدف)، إنه رقم لا يصل له المدافعون عادة. أتمنى المزيد".

وحقق ريال مدريد أول فوز في الموسم الحالي من دوري الأبطال ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الخمس نقاط.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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