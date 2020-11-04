راموس: من الجيد مفاجئة منافسينا باستمرار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - سيرخيو راموس - ريال مدريد

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته بإسقاط ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس (34 عاما) لقناة Movistar:"عرفنا من كلام (حارس إنتر سمير) هندانوفيتش أنهم كانوا يدرسون ركلاتنا الركنية والتي يلعبها لي توني كروس".

وواصل راموس الذي سجل الهدف الثاني بضربة رأس إثر ركلة ركنية "لكن كلما فاجئنا منافسينا، كان ذلك أفضل. عرفوا ما يفعلون، لديهم فلسفة واضحة وقدموا أفضل ما لديهم. نتيجة رائعة، حصلنا على 3 نقاط في مجموعة اعتقدنا أنها تعقدت بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية صلاح محسن: لاعبو الأهلي رجال وقادرون على حصد اللقب الإفريقي زيدان: لا أشك في بقاء راموس طبيبه: مارادونا خضع لجراحة ناجحة والأمر يتوقف على مدى تعافيه

واستمر راموس الذي وصل لمائة هدف بالقميص الملكي "ليس سيئا (تسجيل 100 هدف)، إنه رقم لا يصل له المدافعون عادة. أتمنى المزيد".

وحقق ريال مدريد أول فوز في الموسم الحالي من دوري الأبطال ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الخمس نقاط.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا

محمد شريف عن بيراميدز: الجنيه في الأهلي بعشرة خارجه

تقرير مغربي: بدر بانون زار الأهلي سرا

ريال مدريد راموس
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب بعد الخماسية: كان بإمكاننا أن نسجل هدفين أو 3 آخرين في أتالانتا 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
باتشيكو: تركيزنا وشغفنا لجمهورنا.. وتمنيت تدريب أسطورة الزمالك لجعله ثاني أفضل لاعب في العالم 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بسبب تصريح "يجب أن نقتل جميع الأرمن" ساعة | أوروبا
جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على أولمبياكوس قبل مواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
جنش: الكونفدرالية أفضل لحظة لي مع الزمالك.. ومصطفى محمد يختار مواجهة الأهلي ساعة | مصر
أحمد رفعت: مستقبلي مع الزمالك؟ مشاركتي الفعالة تحسم الموقف ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات يختار الهدف الأقرب لقلبه ويكشف العروض المقدمة له ساعة | الدوري المصري
راموس: من الجيد مفاجئة منافسينا باستمرار ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك