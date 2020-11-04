زيدان: لا أشك في بقاء راموس

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

يتفاءل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار سيرخيو راموس مع الفريق رغم أن المدافع المخضرم لم يجدد عقده بعد والذي ينتهي في 2021.

وقال زيدان في تصريحات صحفية:"لا أشك في استمراره. إنه قائدنا وبالتأكيد سنظل نحبه للأبد".

ولا تزال المفاوضات جارية بين ريال مدريد وراموس ليستمر اللاعب مع الفريق الذي انضم له منذ 15 عاما.

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وأشاد زيدان بلاعبيه بعد فوز صعب على ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.

وأضاف "التوتر سيكون موجودا دائما لأن واجهنا منافسا قويا. عانينا لكن علينا تهنئة اللاعبين لأنهم يستحقون الانتصار. بدأنا المباراة جيدا، ضغطنا مثلما أردنا. تقدمنا بهدفين ثم واجهنا صعوبة في الاحتفاظ بالكرة. الشوط الثاني كان متكافئا جدا، وهذا طبيعي".

واستمر "الفريق لديه شخصية رائعة ويريد إظهار ما يستطيع فعله. سنواجه صعوبات في كل المباريات لأني أشاهد الكثير من اللقاءات ولا أرى أحدا يفوز بسهولة".

وحقق ريال مدريد أول فوز في الموسم الحالي من دوري الأبطال ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الخمس نقاط.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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