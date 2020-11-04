بايرن: ألابا رفض التجديد.. سيرحل

قال حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ إن ديفيد ألابا لاعب الفريق رفض تمديد عقده، مشيرا إلى اقتراب رحيل المدافع النمساوي عن الفريق الألماني.

وصرح صالحميدزيتش لشبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء "أستطيع قول ماذا حدث. تفاوضنا وقدمنا عرضا لديفيد. رفضه. منذ عشرة أيام جلسنا مرة أخرى وقدمنا عرضا آخر مع مهلة زمنية. قلنا لديفيد ووكيله إننا سنسحب العرض حين تنتهي المهلة الزمنية".

وأضاف "فعلنا ذلك. تحدثت مع وكيله مرة أخرى يوم السبت وحاولت التحدث مع ديفيد مرة أخرى يوم الأحد لأنني أريد معرفة ما الذي يحدث، لكن لا جديد. لا أعرف كيف سنتفق مرة أخرى. قدمنا عرضا ورفضه. الآن علينا افتراض أن ديفيد سيرحل".

وكشف ألابا أن علاقته بمسؤولي بايرن توترت بعدما عُرض عليه الرحيل عن الفريق في صفقة تبادلية.

وقالت تقارير إن يوفنتوس وليفربول أبرز المهتمين بالتعاقد مع ألابا (28 عاما).

ويستطيع ألابا التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقده مع بايرن.

ويلعب ألابا في بايرن منذ 2010 وشارك مع الفريق في 395 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج ألابا بـ25 لقبا مع بايرن.

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