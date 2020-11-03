سكولز: النني يلعب وكأنه صفقة جديدة لـ أرسنال

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

محمد النني ومايكل أرتيتا

يعتقد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أن محمد النني لاعب وسط أرسنال يلعب وكأنه صفقة جديدة للمدفعجية.

محمد النني

النادي : أرسنال

النني قدم واحدة من أفضل مبارياته مع المدفعجية في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف على ملعب أولد ترافورد. انتصار لم يتحقق منذ عام 2006.

وقال سكولز في تصريحات نقلتها جريدة إكسبرس: "حين تنظر إلى أداء فريق أرسنال في آخر عامين أو ثلاثة، قد تقول إن الفريق غير منظم ولم يكن بالقوة الكافية".

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وأضاف "أعتقد أن ميكيل أرتيتا جعل الفريق أكثر صلابة، أرسنال ظهر بشكل منظم للغاية في كل أرجاء الملعب ضد مانشستر يونايتد".

وتابع قائد يونايتد السابق "كان لاعبا خط وسط أرسنال ممتازين، توماس بارتي والنني الذي يبدو وكأنه صفقة جديدة لأرسنال".

الدولي المصري لعب معظم مباريات المدفعجية هذا الموسم بشكل أساسي، وذلك بعد عودته من بشكتاش الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أرتيتا يستخدم النني في التهام خط وسط مانشستر يونايتد

وأتم سكولز "النني وبارتي لعبا بشكل منضبط للغاية أمام وسط وهجوم يونايتد، كما ظهرا في المواقف الهجومية في بعض الأحيان، وهو ما لم نعتاد عليه من فريق أرسنال".

النني قدم أداء دفع نجوم أرسنال السابقين مثل إيان رايت وجيلبرتو سيلفا للثناء عليه.

رايت كتب اسم النني بالكامل على حسابه الشخصي في تويتر مشيدا بأدائه، أما جيلبرتو سيلفا فقال إن ثنائية النني وتوماس بارتي بدت قوية للغاية.

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