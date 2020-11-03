مهاجم واتفورد يشيد بمحمد النني

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

النني

أشاد تروي ديني مهاجم واتفورد بمستوى محمد النني لاعب وسط أرسنال في الفترة الأخيرة.

محمد النني

النادي : أرسنال

وقدم النني واحدة من أفضل مبارياته مع المدفعجية في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف على ملعب أولد ترافورد. انتصار لم يتحقق منذ عام 2006.

وقال ديني لشبكة تووك سبورت: "النني ظهر بشكل جيد أمام مانشستر يونايتد".

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وأضاف "لقد انضم النني إلى أرسنال من أجل البقاء لسنوات طويلة".

الدولي المصري لعب معظم مباريات المدفعجية هذا الموسم بشكل أساسي، وذلك بعد عودته من بشكتاش الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أرتيتا يستخدم النني في التهام خط وسط مانشستر يونايتد

وأتم المهاجم البالغ من العمر 32 عاما "أعتقد أن النني يستحق كل التقدير".

أداء النني أمام يونايتد جعل مدربه ميكيل أرتيتا يسهب في الإشادة به.

إذ قال أرتيتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما يقدمه النني للفريق شيء مميز".

وأضاف "النني لديه طاقة كبيرة خارج الملعب، فهو يدخل غرفة خلع الملابس ويخلق المرح والحماس".

وتابع "قبل لقاء يونايتد قلت للاعبين إننا بحاجة إلى تلك الطاقة وهذا الشعور الإيجابي الذي يجلبه النني طوال الوقت، أعتقد أنه كان رائعًا".

وأكمل لاعب وسط أرسنال السابق "لقد لعبت مع النني من قبل، لذلك أعرف صفاته ومن هو كشخص، وما يقدمه للفريق".

وأردف "أحب اللاعبين الذين لا يشعرون بالغرور، والذين يلعبون بشكل جماعي، والذين يريدون المساهمة بغض النظر عن عدد الدقائق التي يلعبونها، سواء كان ذلك دقيقة واحدة أو 96 دقيقة أو بمجرد التواجد وتقديم ملاحظات إيجابية طوال الوقت".

وأوضح "النني يسهم في إبراز ثقافة أرسنال وهو يحظى بإعجاب الجميع في النادي".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد أن النني بدأ يظهر إمكانياته العالية التي طالما أمنت بها".

محمد النني تروي ديني
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