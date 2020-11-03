كلارين: نقل مارادونا إلى المستشفى لأسباب نفسية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا

نُقل دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم والمدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا، إلى المستشفى مساء الإثنين.

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن نقله جاء لأسباب نفسية من أجل إجراء بعض الفحوصات وكإجراء احترازي.

وأشار التقرير إلى استيقاظ مارادونا صباح الإثنين في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

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مخاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وأشارت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

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