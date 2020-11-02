لو باريزيان: روسيا مستعدة لاستضافة يورو 2020 وحدها

أبدت السلطات الروسية استعدادها لاستضافة منافسات يورو 2020 التي تقام في صيف العام المقبل بشكل كامل.

يورو 2020 تأجل لمدة عام بسبب تفشي وباء كورونا في قارة أوروبا، ليقام بين 11 يونيو و11 يوليو من العام 2021.

لكن فكرة استضافة البطولة في 12 دولة مختلفة كما كان مقررا باتت صعبة التنفيذ للغاية، بسبب الوضع الصحي المتدهور جراء الوباء.

Euro 2021 : l’UEFA étudie des solutions de repli pour maintenir la compétition 👉 https://t.co/xGLjvnEsKD pic.twitter.com/J7wyo0nTs1 — Le Parisien (@le_Parisien) November 2, 2020

البطولة من المقرر إقامتها في: إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، أذربيجان، المجر، رومانيا، أذربيجان، هولندا، إسبانيا، أيرلندا، اسكتلندا، الدنمارك، روسيا.

لتذكر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن السلطات الروسية أبدت للاتحاد الأوروبي لكرة لقدم، استعدادها لاستضافة كامل منافسات البطولة.

روسيا استضافت نهائيات كأس العالم 2018 وتبدو جاهزة بالكامل على مستوى البنية التحتية لاستضافة 24 منتخبا.

يأتي ذلك رغم الارتفاع الواضح في حالات الإصابة بـ كورونا في روسيا، إذ سجّلت أكثر من 1,6 مليون عينة إيجابية، وحوالي 29 ألف حالة وفاة.

أزمة أخرى تواجه إحدى الدول المضيفة للبطولة ولا تتعلق بالوضع الصحي، وهي دولة أذربيجان.

دولة أذربيجان في صدام عسكري حاليا مع جارتها أرمينيا في ظل الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ الواقع بينهما.

الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بالفعل في 20 أكتوبر الماضي يمنع إقامة المباريات في أذربيجان وأرمينيا، وهذا دفع نادي كاراباج لخوض مباراته في الدوري الأوروبي الأسبوع الفائت أمام فياريال الإسباني في مدينة إسطنبول التركية.

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