ليلة الأبطال - فيدال: أريد الفوز على ريال مدريد والاحتفال مع جمهور برشلونة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 22:19

كتب : FilGoal

فيدال

أشعل أرتورو فيدال لاعب إنتر ميلان مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان يحل ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الثلاثاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية الأعرق.

وصرّح فيدال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "حتى الآن لم أسجّل أهدافا مع إنتر، لكني أقوم يوميا بما يطلبه مني المدرب لكي أسجّل".

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واسترجع فيدال مواجهاته السابقة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال: "مع بايرن ميونيخ واجهت ريال مدريد مرتين لكن لم نستطع تخطيه. لكن حسنا، العام الفائت فاز بايرن بالبطولة وهذا أسعدني".

واعترف: "لا أزال غاضبا من الجدل الذي أحاط بهاتين المواجهتين، أعتقد لو تأهلنا لفزنا بكأسي دوري أبطال. أمتلك رغبة كبيرة في الفوز بهذه البطولة وأعمل يوميا لتحقيق هذا الحلم".

زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد صرّح أن مواجهة إنتر ستكون بمثابة نهائي، فماذا يعتقد فيدال.

لاعب وسط تشيلي أجاب: "إنها مباراة قوية، لكن بالنسبة لنا كل المباريات بمثابة نهائي".

وأتم لاعب برشلونة السابق: "إنها مباراة جميلة، وأنا قضيت عامين عظيمين في برشلونة، ولذا آمل أن أحتفل غدا بالانتصار مع مشجعي إنتر وبرشلونة".

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