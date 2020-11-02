خبر في الجول – باتريك فييرا يخضع للكشف الطبي في الإسماعيلي

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 21:42

كتب : ياسر الشريف

باتريك فييرا المرشح للتعاقد مع الإسماعيلي

يخضع باتريك فييرا لكشف طبي اليوم الإثنين تمهيدا لضمه إلى الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصل فييرا إلى الإسماعيلية لإتمام انتقاله إلى الدراويش بناءً على ترشيح مدرب الفريق ريكاردو.

فييرا (28 عاما) لاعب وسط مهاجم خاض العديد من التجارب السابقة، أبرزها في صفوف بالميراس، ويوكوهاما الياباني، ونجران السعودي آخر الفرق التي مثّلها.

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وسبق للإسماعيلي التعاقد هذا السوق مع الثلاثي: أري بابل، وأحمد مصطفى، ورضوان شريفي.

وكان علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي قد صرّح أن مزيد من الصفقات القوية في طريقها للانضمام إلى الفريق.

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