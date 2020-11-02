لاعب الإسماعيلي الجديد: أفضّل صناعة الأهداف.. ولهذا عدت من الاحتراف

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 21:34

كتب : ياسر الشريف

أحمد مصطفى - الإسماعيلي

تحدث أحمد مصطفى عن انضمامه إلى الإسماعيلي مؤخرا قادما من جينت البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية.

أحمد مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال جناح سموحة السابق: "أجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، بجانب مركزي كجناح".

وأضاف: "أفضّل صناعة الأهداف أكثر من إحرازها، هذه متعتي".

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وواصل: "فضّلت عدم استكمال تجربتي الاحترافية لكي ألعب بشكل مستمر وأعود لمنتخب مصر".

وتابع: "الإسماعيلي طلب ضمي من قبل لكني انتقلت حينها إلى جينت".

وأكمل: "استفدت من تجربة اللعب في بلجيكا، فقد ارتقى مستواي البدني بجانب التغذية الصحيحة مع الالتزام داخل وخارج الملعب".

وأتم: "هدفي هو المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولة العربية".

وأعلن الإسماعيلي عن 3 صفقات رسمية حتى الآن: الأنجولي أري بابل، وأحمد مصطفى، والجزائري رضوان شريفي.

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