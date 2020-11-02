لاعب الإسماعيلي الجديد: أفضّل صناعة الأهداف.. ولهذا عدت من الاحتراف
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 21:34
كتب : ياسر الشريف
تحدث أحمد مصطفى عن انضمامه إلى الإسماعيلي مؤخرا قادما من جينت البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية.
أحمد مصطفى
النادي : الإسماعيلي
وقال جناح سموحة السابق: "أجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، بجانب مركزي كجناح".
وأضاف: "أفضّل صناعة الأهداف أكثر من إحرازها، هذه متعتي".
وواصل: "فضّلت عدم استكمال تجربتي الاحترافية لكي ألعب بشكل مستمر وأعود لمنتخب مصر".
وتابع: "الإسماعيلي طلب ضمي من قبل لكني انتقلت حينها إلى جينت".
وأكمل: "استفدت من تجربة اللعب في بلجيكا، فقد ارتقى مستواي البدني بجانب التغذية الصحيحة مع الالتزام داخل وخارج الملعب".
وأتم: "هدفي هو المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولة العربية".
وأعلن الإسماعيلي عن 3 صفقات رسمية حتى الآن: الأنجولي أري بابل، وأحمد مصطفى، والجزائري رضوان شريفي.
اقرأ أيضا: