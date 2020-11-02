كادينا سير تكشف عن اشتباك بين ميسي وسيتيين في أيامه الأخيرة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة

بعد يومين من حواره المثير الذي اعترف فيه بصعوبة تدريب ليو ميسي، يبدو أن كواليس فترة كيكي سيتيين في برشلونة بدأت في الخروج إلى النور.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

إذاعة "كادينا سير" في نسختها الكتالونية، نشرت تقريرا كشفت فيه عن تراشق بالكلمات تم بين سيتيين وميسي في الأسابيع الأخيرة للمدرب مع برشلونة، داخل غرفة خلع الملابس.

الواقعة متعلقة بمباراة سيلتا فيجو يوم 27 يونيو الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وضياع لقب الدوري عمليا.

أخبار متعلقة
ليلة الأبطال - مؤتمر فاران: غياب لوكاكو؟ إنتر فريق كامل وليس لاعب ندومبيلي: كنت قريبا من إنتر في الصيف والرئيس رفض جوارديولا: لا أعرف إذا كان أجويرو قادرا على المشاركة ضد ليفربول أم لا مؤتمر زيدان: كل المباريات صعبة وسنحاول الفوز ضد إنتر.. والرد على تراجع الكرة الإسبانية

بعد المباراة، لم يعجب ميسي النبرة التي تحدث بها سيتيين إلى اللاعبين، وطالبه باحترامهم خصوصا أنهم حققوا ألقاب أكثر منه بكثير.

وهنا جاء رد سيتيين عنيفا على ميسي وفقا لـ كادينا سير: "لو لم يعجبك ما أقوله، فيمكنك المغادرة من الباب".

اللافت أن تلك المباراة هي نفسها التي شهدت لقطات أخرى مثيرة للجدل بين ميسي وإيدير ساربيا مساعد سيتيين، خلال استراحة شرب المياه.

سارابيا حاول يومها توجيه تعليمات للنجم الأرجنتيني في أكثر من مناسبة، لكن الكاميرات التقطت ميسي يتجاهله تماما ويبتعد عنه.

وكان سيتيين قد أجرى حوارا مطولا مع صحيفة "الباييس" هو الأول له منذ رحيله عن برشلونة، قال فيه إن "ميسي من اللاعبين الذين يصعب تدريبهم".

طالع الحوار الناري كاملا من هــنــا

اقرأ أيضا:

تطور نهائي في أزمة كهربا وفضل

منتخب مصر يوضح موقفه من فتحي

سيتيين برشلونة ميسي الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض شكلا وموضوعا ما صدر في بيان اتحاد الكرة عن أزمة كهربا 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – باتريك فييرا يخضع للكشف الطبي في الإسماعيلي 13 دقيقة | ميركاتو
لاعب الإسماعيلي الجديد: أفضّل صناعة الأهداف.. ولهذا عدت من الاحتراف 21 دقيقة | مصر
كادينا سير تكشف عن اشتباك بين ميسي وسيتيين في أيامه الأخيرة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
ليلة الأبطال - مؤتمر فاران: غياب لوكاكو؟ إنتر فريق كامل وليس لاعب 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أخبار سارة لجماهير ليفربول.. عودة الثلاثي المصاب لقائمة مباراة أتالانتا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: تألق لاعبي أتليتكو يعود لسواريز.. وسجل لوكوموتيف يتحدث عن نفسه ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة كهربا وفضل بعد اعتذار اللاعب.. ثم يحذف البيان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك