كادينا سير تكشف عن اشتباك بين ميسي وسيتيين في أيامه الأخيرة

بعد يومين من حواره المثير الذي اعترف فيه بصعوبة تدريب ليو ميسي، يبدو أن كواليس فترة كيكي سيتيين في برشلونة بدأت في الخروج إلى النور.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

إذاعة "كادينا سير" في نسختها الكتالونية، نشرت تقريرا كشفت فيه عن تراشق بالكلمات تم بين سيتيين وميسي في الأسابيع الأخيرة للمدرب مع برشلونة، داخل غرفة خلع الملابس.

الواقعة متعلقة بمباراة سيلتا فيجو يوم 27 يونيو الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وضياع لقب الدوري عمليا.

بعد المباراة، لم يعجب ميسي النبرة التي تحدث بها سيتيين إلى اللاعبين، وطالبه باحترامهم خصوصا أنهم حققوا ألقاب أكثر منه بكثير.

وهنا جاء رد سيتيين عنيفا على ميسي وفقا لـ كادينا سير: "لو لم يعجبك ما أقوله، فيمكنك المغادرة من الباب".

اللافت أن تلك المباراة هي نفسها التي شهدت لقطات أخرى مثيرة للجدل بين ميسي وإيدير ساربيا مساعد سيتيين، خلال استراحة شرب المياه.

سارابيا حاول يومها توجيه تعليمات للنجم الأرجنتيني في أكثر من مناسبة، لكن الكاميرات التقطت ميسي يتجاهله تماما ويبتعد عنه.

وكان سيتيين قد أجرى حوارا مطولا مع صحيفة "الباييس" هو الأول له منذ رحيله عن برشلونة، قال فيه إن "ميسي من اللاعبين الذين يصعب تدريبهم".

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