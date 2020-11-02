كلوب يدافع عن صلاح

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مهاجمه محمد صلاح بشأن الاتهامات التي تلاحقه بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء.

صلاح حصل على ركلة جزاء في لقاء ميتلاند بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتكرر الأمر نفسه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "الكرة التي تعرض فيها صلاح للعرقلة في منطقة جزاء وست هام مخالفة واضحة لكل من شاهدها".

وأضاف "لقد تحدثت مع صلاح يوم أمس حول ما يشعر به، وصدق أو لا تصدق، قال إنه تعرض لثلاث ضربات وواحدة منهم كانت من موقف ركلة الجزاء".

وأكمل "كان هناك احتكاك واضح بين أرثر ماسواكو وصلاح، لذا لا أتفهم الانتقادات التي وجهت إليه".

















من جهته، حمل ماسواكو مدافع وست هام يونايتد نفسه مسؤولية ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح مهاجم ليفربول في لقاء الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وكان صلاح صاحب الهدف الأول للريدز.

ونشر ماسواكو صورته بعدما أسقط صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا: "ما زلت أشعر بالغضب من نفسي بسبب ما حدث".

وأضاف "نتيجة مخيبة للآمال بعد بدايتنا الجيدة في المباراة".

كلمات المدافع الكونغولي جاءت عكس تصريحات مدربه دافيد مويس الذي يعتقد أن صلاح لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وقال مويس في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "لا أعتقد أن اللعبة تستحق ركلة جزاء".

وأضاف مدرب وست هام "أعتقد أن صلاح أسقط نفسه على الأرض".

وأردف "لقد توقف ماسواكو لأنه توقع أن يفعل الحكم شيئا بسبب الطريقة التي سقط بها صلاح، لكنه القرار ذهب في صالح ليفربول".

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها على طريقته المعهودة في وسط المرمى، ليتعادل لليفربول الذي تأخر بهدف بابلو فورنالس منذ الدقيقة العاشرة.

الهدف كان السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.