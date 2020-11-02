ماجواير بعد الخسارة ضد أرسنال: لا عذر لنا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

شدد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه لم يقدم ما يشفع له ضد أرسنال في مباراة خسرها بهدف يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماجواير في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"كان أداؤنا مخيبا. كانت مباراة حذرة، بها فرص قليلة".

وواصل "احتجنا لتقديم أفضل من هذا، لصناعة فرص أكثر. كنا واثقين قبل المواجهة. كان مهما أن نبدأ المباراة بشكل جيد. فقط فقدنا الكرة كثيرا. ليس كافيا ما قمنا به، علينا العمل بقوة في المران".

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وأتم "لا نجد أعذارا، علينا النظر إلى أنفسنا. لم نفز في الدوري على ملعب أولد ترافورد في الموسم الحالي. أمر مخيب، نريد تعقيد الأمور على الفرق هنا".

وخسر يونايتد بهدف من ركلة جزاء أحرزه بيير-ايمريك أوباميانج ليتراجع للمركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط.

وتلقى يونايتد الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي من الدوري.

ويتجه الفريق لتركيا لمواجهة إسطنبول باشاكشهير يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على إيفرتون في مباراة مرتقبة بالدوري.

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