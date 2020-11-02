الأهلي يعلن تقدمه بشكوى ضد فضل لدى لجنة الانضباط لـ "تجاوزه ضد كهربا"

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 01:21

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الإسماعيلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن تقدم النادي بشكوى ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، لدى لجنة الانضباط، بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا".

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح عبد الحفيظ أن النادي سيتقدم بالشكوى يوم الإثنين.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي: "تحدثت لوسائل الاعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق كهربا لاعب الأهلي اثناء احتفالية الدوري".

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وأضاف "كنت أستهدف من حديثي إغلاق هذا الملف وعدم الإساءة لمحمد فضل بوصفه أحد أبناء النادي، لكن للأسف فوجئت بإعلان فضل بإحدى البرامج أنه تقدم اليوم بشكوى للجنة الانضباط في حق كهربا مطالباً بتوقيع عقوبة عليه، وهو أمر مدهش للغاية خاصة وأن الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيا".

وأكمل "وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء اليوم التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، وتضامن النادي مع لاعبه وهو أمر منطقي جدا خاصة أنه لم يخطئ".

وشدد "وعليه سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح غدا الإثنين الي لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق كهربا في الاحتفالية، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة".

وأتم "الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين".

وتجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين.

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء احتفالات لاعبي الأهلي بتسلم درع الدوري عقب مواجهة طلائع الجيش في ختام المسابقة.

اقرأ - فضل: أزمة كهربا الآن في يد لجنة الانضباط.. وإذا كان له حق سيحصل عليه

محمود عبد المنعم كهربا الأهلي محمد فضل
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