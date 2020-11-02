طبيب المنتخب يفحص الشحات قبل عرض موقفه على جهاز البدري

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

أجرى محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، فحوصات طبية على حسين الشحات جناح الأهلي للوقوف على حالته ومعرفته مدى إصابته.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

مصر

وحسبما أعلن اتحاد الكرة، طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب خضوع اللاعب لهذه الفحوصات وعرض النتائج عليه لمناقشة أمره من الناحية الطبية مع جهاز الفريق، قبل حسم قائمة الأسماء المنضمة من لاعبي الأهلي.

ويواجه منتخب مصر توجو ذهابا إيابا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا يومي 14 و17 نوفمبر.

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ولعب الشحات مع الأهلي هذا الموسم 32 مباراة، سجل فيهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر ضد الزمالك أو الرجاء المغربي.

حسين الشحات الأهلي منتخب مصر
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