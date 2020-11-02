اقترب الرحيل.. رئيس بايرن: سحبنا عرض التجديد لـ ألابا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - بايرن ميونيخ

كشف هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ سحب ناديه لعرض جديد قُدم لديفيد ألابا في ظل عدم وضوح موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وسعى بايرن لتجديد عقد مدافعه ألابا لكن يبدو أن النمساوي اقترب من الرحيل عن النادي البافاري خاصة أن عقده الحالي ينتهي في 2021.

وقال هاينر لـBR24Sport:"قدمنا له عرضا جيدا ومنصفا جدا، خاصة في هذا التوقيت. قلنا لوكيله خلال آخر اجتماع أننا نريد إجابة بنهاية شهر أكتوبر، لأننا نريد التخطيط لهذا المركز المهم، لكننا لم نتلق إجابة".

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وأضاف "مديرنا الرياضي حسن صالحميديتش تواصل مع الوكيل والإجابة كانت أن العرض ليس مرضيا وأنهم يريدون التفكير مرة أخرى".

واستمر "لذا قررنا سحب العرض من على الطاولة، هذا يعني أنه لا يوجد عرض الآن".

وقالت تقارير إن يوفنتوس وليفربول أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 28 عاما.

ويستطيع ألابا التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقده مع بايرن.

ويلعب ألابا في بايرن منذ 2010 وشارك مع الفريق في 394 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج ألابا بـ25 لقبا مع بايرن.

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