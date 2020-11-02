جاتوزو: شون كونري أراد بقائي في رينجرز

كشف جينارو جاتوزو مدرب نابولي مقابلته مرة لشون كونري الممثل المخضرم الذي فارق الحياة يوم السبت.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"قابلته مرة. رئيس رينجرز آنذاك كان ديفيد موراي، كان ضمن مجلس الإدارة، حقيقة، في يوم تحدث إلي ولم يرد رحيلي عن الفريق".

وأضاف لاعب رينجرز وميلان السابق "أود إرسال عناق كبير لعائلته، بالتأكيد لدي ذكريات جميلة له. كانت شخصيته جذابة ورائعة، صنع تاريخا في السينما".

وسأل صحفي جاتوزو هل اقترح كونري عليه العمل كممثل، ليرد بطل مونديال 2006 "لا، لأنني لا أملك جاذبيته. دعني أقول مرة أخرى، سأتذكره دائما".

لعب جاتوزو موسما في رينجرز الاسكتلندي (1997-1998) قبل العودة لإيطاليا من بوابة ساليرنيتانا وانضم لميلان في 1999.

وظل جاتوزو في ميلان حتى 2012 ثم لعب موسما في ليون السويسري قبل الاعتزال.

ومثل جاتوزو منتخب إيطاليا في 73 مباراة.

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