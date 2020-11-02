مورينيو بعد هدف بيل: سأرى ماذا سيقولون عنه في مدريد

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 10:20

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

أثنى جوزيه مورينيو مدرب توتنام على جاريث بيل مسجل هدف فوز الفريق على ضيفه برايتون يوم الأحد، ومازح الصحفيين بالقول إنه ينتظر ما سيقال في مدريد عن اللاعب الويلزي.

ودخل بيل، المعار من ريال مدريد إلى توتنام، في الدقيقة 70 وبعد 3 دقائق فقط سجل هدفا رجح كفة فريقه الذي انتصر بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البرتغالي بعد المباراة:"بيل تحسن على مدار أسبوع أو أكثر. ليس فقط بمشاهدته، وإنما البيانات تؤكد ذلك أيضا. عرفنا، وبيل كان يعرف. نتشارك الأفكار والشعور".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن تقدمه بشكوى ضد فضل لدى لجنة الانضباط لـ "تجاوزه ضد كهربا" طبيب المنتخب يفحص الشحات قبل عرض موقفه على جهاز البدري عبد الحفيظ يكشف: هذا الرباعي يعود لـ الأهلي الموسم المقبل عبد الحفيظ يرد على فضل في 10 تصريحات: كهربا لم يخطئ.. المسؤول ليس دائما على حق

وواصل "يستحق هذا الهدف. لو أتيحت لي 5 دقائق سأرى المواقع الإلكترونية في مدريد ماذا تقول عنه. أظهر شخصية رائعة وأثر بشكل كبير، سجل هدفا مهما جدا بالنسبة لنا. هو وهاري كين كانا ماهرين جدا، خاصة في الاحتفاظ بالكرة".

واستمر مورينيو "يعرف أننا نهتم به وهو يهتم بالنادي. أعتقد أنه يناسبنا بشكل رائع. هادئ، ذكي جدا، سعيد جدا لتسجيله هدف الفوز".

وأحرز بيل أول أهدافه مع توتنام منذ عودته للفريق مطلع الموسم الجاري.

ويلعب بيل (31 عاما) معارا من ريال مدريد إلى توتنام حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل بيل من توتنام إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 100 مليون يورو.

اقرأ أيضا

الأهلي يشكو فضل بعد واقعة كهربا

فحص طبي للشحات قبل معسكر مصر

جاريث بيل توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بفيروس كورونا 7 دقيقة | أوروبا
تعرف على تقييم النني أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مارتن كيون: النني يحاكي جودة بارتي.. كانا جدارا صلبا ضد يونايتد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أستون فيلا: كان بإمكان تريزيجيه تسجيل هاتريك ضد ساوثامبتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماجواير بعد الخسارة ضد أرسنال: لا عذر لنا ساعة | أوروبا
سولشاير يحاكي انطلاقة مويس المتعثرة في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: نيمار سيرفض العودة إلى برشلونة وسيجدد عقده مع سان جيرمان ساعة | أوروبا
اقترب الرحيل.. رئيس بايرن: سحبنا عرض التجديد لـ ألابا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك