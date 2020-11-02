مورينيو بعد هدف بيل: سأذهب في رحلة سفاري لأرى ماذا يقولون في مدريد

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 10:20

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

أثنى جوزيه مورينيو مدرب توتنام على جاريث بيل مسجل هدف فوز الفريق على ضيفه برايتون يوم الأحد، ومازح الصحفيين بالقول إنه ينتظر ما سيقال في مدريد عن اللاعب الويلزي.

ودخل بيل، المعار من ريال مدريد إلى توتنام، في الدقيقة 70 وبعد 3 دقائق فقط سجل هدفا رجح كفة فريقه الذي انتصر بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البرتغالي بعد المباراة:"بيل تحسن على مدار أسبوع أو أكثر. ليس فقط بمشاهدته، وإنما البيانات تؤكد ذلك أيضا. عرفنا، وبيل كان يعرف. نتشارك الأفكار والشعور".

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وواصل "يستحق هذا الهدف. لو أتيحت لي 5 دقائق سأذهب في رحلة سفاري لأرى المواقع الإلكترونية في مدريد ماذا تقول عنه. أظهر شخصية رائعة وأثر بشكل كبير، سجل هدفا مهما جدا بالنسبة لنا. هو وهاري كين كانا ماهرين جدا، خاصة في الاحتفاظ بالكرة".

واستمر مورينيو "يعرف أننا نهتم به وهو يهتم بالنادي. أعتقد أنه يناسبنا بشكل رائع. هادئ، ذكي جدا، سعيد جدا لتسجيله هدف الفوز".

وأحرز بيل أول أهدافه مع توتنام منذ عودته للفريق مطلع الموسم الجاري.

ويلعب بيل (31 عاما) معارا من ريال مدريد إلى توتنام حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل بيل من توتنام إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 100 مليون يورو.

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