عبد الحفيظ: كهربا يقدر فضل.. الأزمة أخذت أكبر من حجمها

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 16:05

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

لقطة المشادة بين كهربا ومحمد فضل في حفل تتويج الأهلي بالدوري

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق مع محمد فضل مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم أخذت أكبر من حجمها.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشبت مشادة بين كهربا وفضل أثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري يوم السبت تطورت إلى دفع بالأيدي. (التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي بالأهلي:"الواقعة أخذت أكبر من حجمها، الكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في اطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه".

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وواصل عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق "حرصت على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمعت لكلام كهربا والعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه. لم تصدر أي إساءة في حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات".

واستمر "كهربا أكد على تقديره واحترامه الكامل لفضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه معه. لكن يبدو أن هناك سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية".

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أنه بصدد تقديم مذكرة ضد كهربا بعد الواقعة.

واحتفل الأهلي بالتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر في الجولة الأخيرة من البطولة.

ويستعد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك أو الرجاء في 27 نوفمبر الجاري.

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