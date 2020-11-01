شاكيري: انتصارات ليفربول المتأخرة؟ عليك أن تؤمن بحظوظك حتى صافرة النهاية

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

يدرك جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول أن الانتصارات المتأخرة التي يحققها فريقه كثيرا في الفترة الأخيرة تأتي بسبب الإيمان بإمكانية تحقيق الفوز حتى صافرة نهاية المباراة.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وصنع شاكيري هدف فوز الريدز.

وقال شاكيري في تصريحات لموقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، كنا نعلم أن فريق وست هام سيأتي إلى أنفيلد بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد النتائج الجيدة التي حققها ضد الفرق الكبيرة في المباريات السابقة".

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وأضاف "رأينا ذلك بالفعل في الدقائق الأولى، وتمكنوا من هز شباكنا أولًا، ولكن محاولاتنا للعودة في النتيجة لم تتوقف ونجحنا في فرض أسلوب لعبنا حتى النهاية".

للأسبوع الثاني على التوالي، تعين على ليفربول العودة من التأخر بهدف للفوز 2-1 في النهاية، حيث كرر الأمر نفسه أمام شيفيلد يونايتد في آنفيلد أيضًا يوم السبت الماضي.

وأوضح السويسري "عليك أن تؤمن بحظوظك حتى صافرة النهاية، ولقد استطعنا أن نسجل هدفًا ثانيًا جميلًا، لذلك نحن سعداء للغاية بهذا الفوز المهم".

شاكيري دخل كبديل بصحبة ديوجو جوتا قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة، وتمكن من صنع هدف الفوز لزميله البرتغالي بطريقة رائعة.

وشدد "دائمًا ما يرغب البدلاء في تغيير نتيجة المباراة بعد دخولهم، أنا وديوجو نستطيع المساهمة في ذلك، لذا كان أمرًا رائعًا أن نشترك في تسجيل هدف الفوز. كان هدفًا جميلًا ومهمًا للغاية".

مباراة وست هام هي الرابعة للاعب بازل وستوك سيتي السابق هذا الموسم والأولى له في الدوري الإنجليزي منذ يوليو الماضي.

وأتم "دائمًا ما أسعد بالمشاركة في المباريات. لقد تعرضت لإصابات عديدة ومررت بأوقات صعبة، وأنا سعيد باللعب الآن. بذلت جهدًا كبيرًا لأحافظ على لياقتي البدنية وأتمنى أن يستمر الحال كذلك".

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