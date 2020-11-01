كوكا: أحلم بالتسجيل في شباك سيتي.. وصلاح جن جنونه منذ أن بدأنا الرهان

أظهر أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس تطلعا كبيرا نحو مواجهة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أولمبياكوس يواجه سيتي في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوكا عن المباراة في حديثه لمحطة "نوفا سبورت" اليونانية: "مباراة مانشستر سيتي ستكون واحدة من أهم المباريات في مسيرة كل اللاعبين، الكل يريد المشاركة، سيكون حلما أن أسجل في شباك مانشستر سيتي".

وسُئل كوكا عن الرهان الذي بدأه مع صديقه محمد صلاح نجم ليفربول بشأن هوية من سيسجل أهدافا أكثر هذا الموسم.

وقال كوكا مازحا: "منذ أن أخبرت صلاح عن الرهان، جن جنونه وبات يسجل هدفين أو 3 أهداف في كل مباراة، لا أعرف ماذا يحدث معه، علينا أن نحتسب نسبة الأهداف بالمقارنة مع دقائق المشاركة، لكني بالطبع أتمنى له الأفضل دائما".

وأضاف: "هناك فارق كبير بين الاسمين، هو شخص رائع وصديق رائع، وسنقابل بعضنا في المنتخب الوطني وسنتحدث عن الرهان".

كوكا يمر بفترة رائعة مع فريقه أولمبياكوس، إذ قاده أمس السبت للفوز على أبولون بتسجيله هدفين ضمن منافسات الدوري اليوناني.

وقال كوكا عن المباراة: "أنا سعيد حقا لمساعدة الفريق على تحقيق انتصار مهم، أولمبياكوس يلعب من أجل الفوز في كل المباريات، ولذا حصد النقاط الثلاث أمر مهم للغاية، قمنا بعملنا بشكل جيد".

وأضاف: "مدربنا أعدنا لمواجهة التكتلات الدفاعية وطالبنا بالصبر والمحاولة. أردنا التسجيل في الشوط الأول لكننا لم ننج في ذلك، ثم أجريت بعد التغييرات في الشوط الثاني وقمنا بمزيد من الاختراقات، ثم سجلنا وحصدنا الانتصار".

كما أشاد بزميله المغربي يوسف العربي: "في الحقيقة أحب اللعب مع يوسف العربي جدا، نتحدث نفس اللغة وهذا يساعدنا كثيرا، نتعاون بشكل جيد ويعجبني اللعب إلى جواره. لكن لسنا نحن من نقرر بالطبع، إنه المدرب، ولو قرر المدرب ألا نلعب معا فسنحترم قراره".

وأتم: "دخول فالبوينا ساعدنا كثيرا، أنه لاعب خبير وذكي، ويعرف كيف يضيف لنا عندما يدخل كبديل، إنه أيضا خفيف الظل للغاية، كلما دخل بديلا يساعدنا. أي لاعب احتياطي يدخل عليه أن يكون مركزا، هذا ما يخبرنا به المدرب دائما، ولهذا دائما يساعدنا البدلاء".

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