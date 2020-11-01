الأهلي: حسمنا القرار بشأن 4 معارين

صرّح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه سيتواصل مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بشأن واقعة مشادته مع كهربا أثناء مراسم تسليم الفريق درع الدوري عقب مباراة طلائع الجيش مساء السبت، مشيرا إلى أن ناديه حسم موقفه بشأن 4 لاعبين عائدين من الإعارة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

صرح عبد الحفيظ عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لم أناقش الأمر، سأتحدث أولا مع محمد فضل فهو مسؤول باللجنة الخماسية، ولم أتطرق بعد لتفاصيل الموقف نفسه".

وأشار مدير الكرة بالأهلي في سياق آخر "لقد حسمنا قرارنا بشأن 4 لاعبين معارين هم محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق، إنهم إضافات مهمة، ولكن المدير الفن يتابع كل اللاعبين المعارين".

وعن التتويج بلقب الدوري، تابع "بطولة غالية تحققت بأرقام قياسية وعرض جيد في الختام أمام طلائع الجيش، وتبقى الفرحة الكبيرة في نهائي دوري الأبطال، لقد مر الفريق بصعاب على مدار الموسم، وتبقى الروح الجماعية وتاريخ النادي وتعامل الإدارة مع المواقف الصعبة قبل السهلة، والتطلع للبعد الأكبر بالحفاظ على شخصية النادي".

وواصل "أراهن دائما على فكرة اللاعبين وشخصيتهم، حتى عندما تكون البداية ليست على المستوى المطلوب مثل الموسم الماضي، نقدر على تجميع أنفسنا ونعود مجددا، أما الموسم الجاري الفريق يبتعد بشكل جيد بعد 4 جولات فقط من بداية المسابقة، الدوري البطولة الأهم ولكن الكل ينتظر بطولة إفريقيا".

واستطرد "موسيماني لديه فكرة، يعلم قيمة ومكانة الأهلي عربيا وإفريقيا، ويعلم قدرات اللاعبين مما وفر علينا الوقت والجهد، ويتعطش لتحقيق الكثير مع الأهلي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ويساعده ويساعدنا".

وتطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن أحمد فتحي، قائلا "مقتنع دائما بأن كرة القدم مثل الحياة، تبقى المواقف لا تنسى، في آخر مبارياته محليا وقاريا، لم يبخل فتحي بشيء بل كان متواجدا في أي مركز يحتاجه الجهاز الفني".

وأردف "الأهلي من أفضل الأندية الكبرة في العالم بشأن التعامل مع لاعبيه، ولم يسبق لمسؤل بالأهلي على مدار تاريخه بأن يتحدث بشكل لا يليق عن النادي بعد رحيله".

وتابع سيد عبد الحفيظ رسائله "مقتنع بشيء، أحبك وأقدرك، ولكن لا يتعامل أحد مع الأهلي أنه النجم، هذا خلل، بل النجم هو الفريق، وهو ما يحقق البطولات، بدليل لاعبين رحلوا عن النادي ولم يحققوا نفس البطولات، نتعامل مع اللاعب على أنه نجم، هناك عشم وصداقة وحب وكل شيء، ولكن من يخرج عن الإطار، لابد من التعامل معه، اسم النادي وشكلي أمام اللاعبين معايير مهمة لابد من الالتزام بها".

وأوضح "الخصم المالي لا يعرف الأسماء، لا يمكن أن أفرق بين لاعب وزميله في التأخر 5 أو 10 دقائق عن موعد المران، بل من الممكن أن تختلف الأرقام في التعاقدات بشأن اسم اللاعب وأهميته وتاريخه واحتياجنا له، لكن العقوبات لا تختلف".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "صالح جمعة إنسان طيب، لكن الكرة في الملعب، الناس تساعدك خطوة ولكن لا تمهد الطريق كله، من الممكن تحفيز اللاعب بدوافع ومكافآت ولوائح جيدة، ولكن عليه دور أيضا، وأتمنى أن يكون القادم أفضل له".

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