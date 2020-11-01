في الدرجة الثانية – ياسر الكناني يتولى تدريب الإعلاميين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 14:35

كتب : رضا السنباطي

ياسر الكناني

تولى ياسر الكناني مهمة تدريب فريق الإعلاميين في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح خالد فتوح نائب رئيس نادي الإعلاميين لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع ياسر الكناني لقيادة الفريق فنيا".

وأضاف: "سيقود تدريبات الفريق بدايةً من الثلاثاء المقبل استعدادا للموسم الجديد".

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وكان ياسر الكناني قد تولى تدريب الألومنيوم في الموسم الماضي، وأنهى معه الموسم في المركز الثالث بمجموعة الصعيد بفارق نقطة عن البنك الأهلي الذي صعد إلى الدوري الممتاز.

ولعب الكناني لأندية المنصورة، والمصري، وأسمنت السويس، والترسانة والأولمبي، كما تولى تدريب المنصورة، والرجاء، والألومنيوم.

وكان الإعلاميين قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بمجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة.

وأشرف على تدريب الإعلاميين 3 مدربين في الموسم الماضي، هم: جميل حلمي، وأحمد صالح، وأحمد أبو علي.

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في الدرجة الثانية ياسر الكناني الإعلاميين
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