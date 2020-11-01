علي الشرقاوي.. عاشق كرة القدم الحالم بالانضمام لمنتخب المكفوفين

الأحلام لا حدود لها ولا سقف ليحتويها، فقط من يحققونها هم الذين لا يستسلمون ولا يخنعون.

علي الشرقاوي، إمام كفيف، يعشق كرة القدم ويشارك شغفه لها مع زملائه في الملاعب الخماسية، ويحلم بالوصول لمنتخب مصر للمكفوفين.

يقول الشرقاوي لـFilGoal.com: "ولادتي كانت طبيعية ولم أعان من أي شيء، لكني تعرضت لارتفاع بالغ في درجة الحرارة فقدت بصري على إثره بعمر السادسة".

وأضاف: "ذهبت للكتّاب لحفظ القرآن الكريم وختمته في الصف الرابع الابتدائي، وأعمل الآن كإمام وخطيب".

وواصل: "تعلّقت بكرة القدم منذ المرحلة الإعدادية، في البداية كنت أذهب مع زملائي أثناء ممارستهم كرة القدم، وأستمع إليهم بأذني التي كانت نظرًا لي".

وتابع: "لكن بعد 3 أشهر استطعت تحديد مكاني في قلب الدفاع لأنه يناسبني، فواجباتي هي قطع الكرة والتمرير وعدم وصول الكرة إلى المهاجمين، وبالتالي صرت أشارك في المباريات، وكذلك أقوم بدور المدرب".

وأوضح: "أسدد الركلات الثابتة والركلات الركنية".

وأكمل: "وائل جمعة كان سببا لحبي مركز قلب الدفاع بسبب روحه العالية والقتالية للحفاظ على فريقه".

وأردف: "في الدورات الخارجية ودورات الهواة أذهب مع زملائي للقيام بدور المدرب".

وكشف: "بدأت في متابعة المباريات المحلية والأوروبية عبر إذاعة الشباب والرياضة والقنوات الفضائية".

وأوضح كيف يتابع كرة القدم: "كمال جابر معلق إذاعة الشباب والرياضة يصف المباراة بكل سهولة، يوضح وصول الكرة إلى المربع 2 على سبيل المثال ويوضّح للمستمع بطريقة جيدة ما يحدث".

وتابع: "بلال علّام أيضا مُعلّق جيد، وكذلك الراحل محمد السباعي، والبداية الشعرية لـ أيمن الكاشف، وخفة دم محمود بكر".

ولـ برشلونة دور في تعلقه بكرة القدم أيضا: "جيل برشلونة 2008 كان سببا لعشقي للفريق، إنه جيل المتعة بوجود ليو ميسي وإنييستا وتشابي، أعشق كذلك منتخب البرازيل، ولا أشجع الأرجنتين لسلبيتهم".

وكشف عن حلمه الكبير: "أحلم بالانضمام لمنتخب مصر للمكفوفين لأصير لاعبا دوليا وأشارك في كأس العالم، كنت سعيدا عندما علمت بنتائج منتخب الصم والبكم ولست أقل منهم، أحافظ على لياقتي ومستعد لتمثيل مصر في أي وقت".

وأتم: "كرة القدم هي متنفسي بجانب عملي كإمام وخطيب، إنها عشق بالنسبة لي".

محمود عبد السلام زميل الشرقاوي صرّح بدوره لـFilGoal.com: "الشرقاوي يشارك معنا رغم إعاقته، يشعر بنا جميعا في الملعب ويشارك في قلب الدفاع في الدورات على الملاعب الخماسية، وينفذ الركلات الثابتة والركنية بكل ثقة".

وأتم: "عندما ينادي عليه أحد يرسل إليه الكرة بالإحساس، نحاول مساعدته للانضمام لمنتخب مصر (كرة الجرس) لكن لا نعرف من يمكن أن يساعدنا".

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