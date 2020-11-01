كلوب: دخول جوتا وشاكيري أسقط وست هام؟ صلاح وماني قاما بالكثير

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مهاجميه محمد صلاح وساديو ماني قدما الكثير في لقاء وست هام يونايتد رغم أن كلاهما لم يسجل هدف الفوز.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وكان صلاح صاحب الهدف الأول للريدز.

وقال كلوب عما طلبه من جيردان شاكيري وديوجو جوتا قبل دخولهما من على مقاعد البدلاء: "لم أطلب منهما القيام بشيء مختلف، فالأمر كله كان نابعًا من رغبتنا في الاستمرار في فعل الأشياء نفسها ولكن بلاعبين مختلفين".

وأضاف الألماني في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أردنا أن نقوم بتنشيط الهجوم والدفع بشاكيري في مركز رقم 10 غير من طريقة لعبنا قليلًا".

وتابع "مشاكل طرق اللعب عادة ما تكون في الدفاع وليس الهجوم، ونحن كنا نسيطر على مجريات اللعب منذ البداية، لذا لم تكن هناك مشكلة على الصعيد الهجومي".

وشدد "صلاح وماني قاما بالكثير من التحركات المهمة. أي مدافع سيجد صعوبة في التعامل مع لاعب جديد يدخل من على مقاعد البدلاء، ولذلك وضعنا ساديو على الجانب الأيمن وتواجد ديوجو في الجبهة اليسرى".

بعدما تعادل صلاح للريدز في نهاية الشوط الأول، أضاف جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ84. بينية رائعة من شاكيري إلى البرتغالي الذي انفرد وسجل في المرمى بطريقة رائعة.

















الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

الهدف كان السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.