كومان: تنتقدونني بسبب ملامحي!َ ولن أعلّق على التحكيم

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، قلقه بعد تعادل فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة تعثر مجددا واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه ألافيس على ملعب مينديزوروتزا مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "أنا قلق من فعالية لاعبيني في الأمام، الأمر لا يتعلق بسلوكهم في الملعب، ولا يتعلق كذلك بالتركيز، بل بضرورة تسجيل مزيد من الأهداف".

وواصل: "حدث هذا أمام يوفنتوس، والآن يتكرر أمام ألافيس، بالإضافة إلى أننا أهدينا ألافيس هدفا. لا يمكن تقبل أن نهدر هذا القدر الكبير من الفرص".

وتابع: "في الشوط الأول أغلقوا علينا المساحات، ورغم ذلك خلقنا فرصتين أو ثلاث. أمّا الشوط الثاني فكان أفضل كثيرا".

وعند سؤاله عن سبب استبدال أنسو فاتي، أجاب: "انتقدتموني من قبل لأني أجريت تغييرات متأخرة، واليوم أجريت التغييرات بين الشوطين بالفعل. فاتي حظي بالفرص، وأنا كنت أبحث عن تغيير بعض الأمور".

كومان تلقى سؤالا عن سبب ملامحه الحزينة في نهاية المباراة وعدم رغبته في توجيه تعليمات للاعبيه، فأجاب في انزعاج: "هل ستنتقدوني بسبب ملامحي؟ لقد حاولنا ولعبنا كما يتوجب علينا. لو تريدون انتقادي بسبب ذلك، فحسنا".

واعترف: "أنا قلق لأننا حصدنا نقطتين فقط في آخر 4 مباريات، لكني كنت سأقلق أكثر لو لم نخلق فرصا للتسجيل".

وعند سؤاله عن التحكيم، رد: "أفضّل ألا أبدي رأيي في التحكيم، ما قلته ليس هناك داعٍ لتكراره".

وأتم كومان معترفا أن فريقه يحتاج إلى التسديد أكثر من خارج منطقة الجزاء: "نعم، أحيانا نبحث بشكل مبالغ عن اللمسة الأخيرة. سددنا بضع مرات، لكن في كل المرة وجدنا أقدام الخصم تتصدى للكرة".

لويس ريوخا افتتح التسجيل في الشوط الأول، وسجّل أنطوان جريزمان التعادل في الشوط الثاني.

ليكتفي برشلونة برفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز 12، فيما رفع ألافيس رصيده إلى 8 نقاط أيضا في المركز 13.

ليفقد برشلونة نقطته العاشرة من آخر 12 نقطة، بعد تعادله مع إشبيلية، هزيمته من خيتافي وريال مدريد، ثم تعادله مع ألافيس.

بينما أوقف ألافيس سلسلة 8 هزائم متتالية أمام برشلونة بفضل حارسه فيرناندو باتشيكو بطل المباراة الذي أقدم على عدة تصديات إعجازية.

ولعب ألافيس حوالي نصف ساعة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خوتا، فترة شهدت إعصارا هجوميا من برشلونة.

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