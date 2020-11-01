استقالة حسام الزناتي من رئاسة لجنة المسابقات

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 10:20

كتب : عاطف شادي

حسام الزناتي - رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة

استقال حسام الزناتي من رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع نهاية الدوري المصري 2019\2020.

ونشر الاتحاد المصري بيانا أوضح فيه أن الزناتي قدّم مع خطاب استقالته تصورا كاملا للموسم الجديد 2020\2021.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

أخبار متعلقة
الشحات: أهدرت فرصتي السهلة أمام الوداد لأني فكرت في قرارين موسيماني: إنجازاتي مع صنداونز قادتني لتدريب الأهلي وكنا نحتذي به

"أعلن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة السيد/ عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها."

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يقدم مذكرة ضد كهربا

الكشف عن تفاصيل مشادة فضل وكهربا

حسام الزناتي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إسماعيل يوسف لـ في الجول: الزمالك يثق في نزاهة جاساما.. لن يجامل الرجاء دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نادي الأثرياء الغاني يعلن ضم جيان 8 دقيقة | إفريقيا
يونايتد ضد آرسنال.. سولشاير يتحدى التاريخ وأولد ترافورد وأرتيتا بحثا عن انتصار في مئويته 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – سيتيين: عدت لمجاورة أبقاري الشهيرة.. وميسي لاعب يصعب تدريبه 25 دقيقة | أوروبا
مويس: صلاح أسقط نفسه ولا يستحق ركلة جزاء 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختر التشكيل الأمثل للدوري المصري ساعة | لعبة في الجول
تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
كومان: تنتقدونني بسبب ملامحي!َ ولن أعلّق على التحكيم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك