تمريرة حاسمة متأخرة من وردة تهدي فولوس تعادلا ثمينا بـ9 لاعبين أمام فريقه السابق

تعادل فولوس أمام ضيفه لاريسا بهدف لكل طرف في ملعب بانثيساليكو، بالجولة السابعة من الدوري اليوناني.

ديميتريس بيناكاس تقدّم لـ لـ لاريسا بالهدف الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

فيما أدرك أناستاسيوس دوفيكاس التعادل لـ فولوس في الدقيقة 83، بعد تمريرة رأسية مميزة من المصري عمرو وردة.

وشهدت المباراة ظهور البطاقة الحمراء مرتين لأفراد فولوس، الأولى في الدقيقة 49 والتي اُحتُسِب على إثرها ركلة الجزاء، والثانية في الدقيقة 85.

وخاض وردة المباراة كاملةً أمام لاريسا فريقه السابق، فيما غاب المصري الآخر علي غزال عن صفوف الضيوف.

وتعد تلك التمريرة الحاسمة هي الأولى لـ وردة هذا الموسم، بعد أن سجّل هدفا في الجولة الخامسة أمام جيانينا.

ورفع فولوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع لاريسا رصيده إلى نقطتين في المركز 13 –قبل الأخير-.

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