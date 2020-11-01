صحوة الشوط الثاني تقود سان جيرمان لاكتساح نانت

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بثلاثة أهداف دون رد في ملعب لا بوجوار، بالجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

سان جيرمان تقدّم في النتيجة بواسطة الإسباني أندر هيريرا بعد تمريرة كيليان مبابي في الدقيقة 47.

وضاعف حامل اللقب النتيجة في الدقيقة 65 بواسطة مبابي نفسه من ركلة جزاء.

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فرصة تقليص الفارق سنحت لـ نانت في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن كيلور نافاس تصدى لتسديدة قادر بامبا.

قبل أن يقتل بابلو سارابيا المباراة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 88.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز 16.

ليكون باريس سان جيرمان قد فاز بـ70% من مبارياته الخارجية في الدوري الفرنسي تحت قيادة توماس توخيل، وهي أفضل نسبة لأي مدرب في تاريخ النادي.

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باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي في فرنسا
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