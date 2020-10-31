أتليتكو الذي لا يُقهر يُغرق أوساسونا بثلاثية

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب السادار، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جواو فيليكس سجّل هدفين، قبل أن يقلّص أنتي بوديمير الفارق لـ أوساسونا، فيما اختتم لوكاس توريرا أهداف أتليتكو مدريد.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث مع تبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده، سيتصدر المسابقة لو فاز بهما.

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فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز التاسع.

أتليتكو أكمل 22 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى خسارته في الدربي أمام ريال مدريد بالموسم الماضي.

كما يعد أتليتكو هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري هذا الموسم.

أتليتكو تقدّم في النتيجة بالدقيقة 43 من ركلة جزاء نفّذها الشاب فيليكس بمهارة كبيرة.

في الدقيقة 48 سنحت فرصة مضاعفة النتيجة لـ فيليكس، لكنه أهدر ركلة جزاء بعد تسديدها في القائم.

ويعد أتليتكو أكثر فريق أهدر ركلات جزاء في تاريخ الدوري الإسباني عموما، إذ فشل في تسجيل 139 ركلة من أصل 467 سنحت له، بمعدّل 30% من الفشل تقريبا.

فيليكس واصل لعب دور البطولة، وسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد تمريرة آنخل مارتين كورّيا.

ليسجل فيليكس ثنائية للمباراة الثانية على التوالي، وهو إنجاز يحققه لأول مرة في مسيرته.

لكن البديل أنتي بوديمير قلّص الفارق لـ أوساسونا بضربة رأسية بعد 12 دقيقة فقط من دخوله في ظهوره الأول مع فريقه الجديد.

لكن بديل آخر قتل المباراة، هو توريرا الذي تلقى تمريرة مميزة من كييران تريبيير، واخترق منطقة الجزاء بمهارة كبيرة وسدد بقوة في الدقيقة 88 مسجلا الهدف الثالث.

الهدف هو الأول لـ توريرا منذ عام ويوم واحد، إذ يرجع هدفه الأخير إلى 30 أكتوبر 2019 أمام ليفربول.

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