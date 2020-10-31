باتشيكو للاعبي الزمالك "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم.. علينا أن نتكاتف جميعا"

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:02

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

وجه جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، رسالة للاعبين على هامش مران الفريق المسائي اليوم السبت.

وقال باتشيكو للاعبين "علينا الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية لتحقيق أهدافنا".

وأضاف "أنتم رجال وعلى قدر المسئولية، والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة".

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المدرب البرتغالي أتم "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم. علينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب".

وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.

وعقب الجلسة، انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاء، ويحتاج الفريق المصري للتعادل فقط من أجل بلوغ المباراة النهائية.

في إفريقيا الزمالك الرجاء
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