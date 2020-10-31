حجازي يبني حاجزا أمام السومة ويقود اتحاد جدة لإسقاط الأهلي لأول مرة منذ 2012

شارك أحمد حجازي أساسيا لأول مرة مع فريقه الجديد اتحاد جدة ليقوده على الفوز بالدربي على حساب الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وفاز الاتحاد بدربي الدوري لأول مرة منذ أكتوبر 2012.

وحافظ اتحاد جدة على نظافة شباكه لأول مرة هذا الموسم بمشاركة حجازي، كما خرج لأول مرة بشباك نظيفة في مباراة الدربي منذ فبراير 2018.

وقدم حجازي أداء جيدا استحق عليه الإشادة، حيث قاد اتحاد جدة للفوز الأول هذا الموسم.

"أين أنت من زمان ومن أين أتيت.. جمهور الاتحاد يرقص فرحا مرتين بالفوز بالدربي والرقصة الأهم بالصفقة الكبيرة حجازي الذي يبني جدارا ويقدم أداء كبيرا في أول مباراة ويمنع كل الفرص الأهلاوية".

هذا ما قاله معلق المباراة على أداء حجازي في الدربي بعدما ظهر في كل التدخلات الدفاعية أمام مهاجمي أهلي جدة.

ولم تظهر خطورة أهلي جدة في الشوط الأول الذي نجح خلاله الاتحاد في تسجيل هدفين.

وسجل رومارينيو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف جاري رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وكاد حجازي يسجل هدفه الأول في الدوري السعودي بعدما قابل ركلة حرة في الدقيقة 33 لكن رأسيته علت العارضة.

وفي الشوط الثاني، تراجع الاتحاد وشن أهلي جدة هجماته ولكن حجازي كان بالمرصاد.

وتألق حجازي في إبعاد أكثر من كرة خطيرة من أمام هجوم الأهلي خاصة من ألكسندرو مارتيتا.

ولم يتفوق عمر السومة سوى في لقطة واحدة عندما ارتقى لكرة عرضية ليسبق المدافع الدولي المصري لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر.

وأبعد حجازي كرة خطيرة في الدقيقة 75 بعد ركلة حرة، ولكن الحكم كاد يفسد الظهور الأول للمدافع المصري واحتسب ركلة جزاء للأهلي.

لكن الحكم ألغى القرار بعدما عاد لتقنية الفيديو، ليستمر حجازي في تألقه ويحافظ على نظافة شباك الاتحاد.

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وبالفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 5 نقاط فيما توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط.