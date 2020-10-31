الكتيبة الكرواتية تبطل مفعول جيرفينيو.. إنتر يتجنب هزيمة مؤكدة أمام بارما

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر ميلان

تعادل إنتر ميلان أمام ضيفه بارما بهدفين لمثليهما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

بارما صعق إنتر وتقدّم بهدفين بواسطة الإيفواري المخضرم جيرفينيو في الدقيقتين 46 و62.

لكن إنتر تدارك الموقف وقلّص الفارق بواسطة البديل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 64.

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قبل أن يخطف مواطنه إيفان بيريسيتش التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع لـ إنتر.

ليرفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر رغم لعبه مباراة زائدة، فيما رفع بارما رصيده إلى 5 نقاط في المركز 15.

يأتي ذلك التعثر قبل 3 أيام من مواجهة إنتر لـ ريال مدريد الثلاثاء المقبل في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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