تشكيل برشلونة – عودة بوسكيتس وبيكيه وفاتي أمام ألافيس

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 20:56

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة يحل ضيفا على ألافيس في ملعب مينديزوروتزا بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة سيرخيو بوسكيتس لخط الوسط على حساب ميراليم بيانيتش.

كما يعود جيرارد بيكيه لعمق الدفاع بعد غيابه عن مباراة يوفنتوس الماضية للإيقاف.

ويبدأ أنسو فاتي بعد دخوله بديلا أمام يوفنتوس، ويتواصل الاعتماد على أنطوان جريزمان إلى جوار ليونيل ميسي في خط الهجوم.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – وردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

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