في الدرجة الرابعة – انتصار حاسم بـ 8 أهداف بين اتهام بالتلاعب وهزيمة "تعرض لها برشلونة"

شهدت مباراة مفصلية في دوري الدرجة الرابعة، انتصار دلفي على نظيره ستيا بثمانية أهداف مقابل هدفين، ليصعد إلى الدرجة الثالثة.

لكن النتيجة الكاسحة أثارت غضبا كبيرا في أرجاء نادي MVP الذي خسر بطاقة الصعود رغم فوزه على العامرية بثلاثة أهداف.

يأتي ذلك ضمن منافسات دورة الترقي للدرجة الثالثة عن منطقة الإسكندرية.

دلفي وMVP امتلك كلاهما 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة، فيما امتلك ستيا 3 نقاط، وكان العامرية بلا رصيد.

يقول محمد الطراوي رئيس نادي MVP بعد ضياع بطاقة الصعود في تصريحاته لـFilGoal.com: "تعرضنا للظلم رغم فوزنا بثلاثية على العامرية، فيما فاز دلفي على ستيا بنتيجة 8-2، حدث تلاعب خلال المباراة في النتيجة حتى يصعد دلفي".

وأضاف: "ليس معقولا أن تنتهي مباراة بثمانية أهداف، قد نصدق تسجيل 3 أهداف مثلا، خصوصا أن المباراة بين فريقين في مستوى جيد ولديهما فرصة في الصعود".

وتابع: "المباراة الأخرى بدأت متأخرة بعد بداية مباراتنا بعشرين دقيقة، ويبدو أنه كان هناك تخطيط مسبق بعدم ذهاب اللاعبين الأساسيين لـ ستيا إلى المباراة".

وأوضح: "كنا نسجل هدفا، فنجدهم سجلوا 3 أهداف في المباراة الأخرى".

وواصل: "تصدرنا مجموعتنا في الدرجة الرابعة، ثم تم تغيير لائحة الصعود التي كانت تنص على صعود أوائل المجموعات، لتصير صعود الأوائل والثواني لعمل دورة ترقي على مجموعتين".

وأضاف: "سنقدّم مذكرة لاتحاد الكرة، وإن لم نحصل على حقنا سنجمّد النشاط الكروي في النادي".

وكشف: "لدينا أيضا طعن على فريق دلفي لتزويرهم وإشراكهم لاعبا بدلا من شقيقه".

وزعم: "فريق ستيا لم يذهب بالكامل للمباراة، ولم يخضعوا للمسحة الطبية، وأشركوا حارسا قصيرا في المباراة".

وشدد: "الصعود من حقنا".

وأتم: "كرة القدم تعني الشرف، ونستهدف الصعود إلى الدوري الممتاز، لكننا سنجمد النشاط في كل المراحل العمرية والفريق الأول لو لم نحصل على حقنا".

FilGoal.com توجّه إلى الطرف الآخر، نادي دلفي، للحصول على الصورة الكاملة.

وقال حمدي السيد رئيس دلفي لـ FilGoal.com: "نشارك للموسم الرابع في الدرجة الرابعة، وتأهلنا إلى دورة الترقي مرتين".

وأضاف: "صعدنا بمجهودنا، وستيا شارك بالتشكيل الأساسي لأن فرصة الصعود كانت قائمة لديهم أيضا، طالعوا التشكيل للتأكد من ذلك".

وزعم: "في مباراتنا أمام MVP كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء ولم تُحتسَب، وانتهت المباراة بالتعادل".

وأوضح: "قوام فريقي من مواليد 98 و95 و96، وأغلب ناشئينا ينتقلون إلى إنبي والمقاولون والأهلي، ولذا لدينا أفضل العناصر".

وتابع: "المباراة سارت بشكل طبيعي، تقدّموا علينا بهدف ثم سجلنا 3 أهداف وانتهى الشوط الأول 3-1، قبل أن نحرز 5 أهداف في الشوط الثاني".

وبرهن: "هذه نتيجة طبيعية تحدث في أوروبا، برشلونة خسر 2-8".

وأتم: "نهتم بلاعبينا من حيث الإقامة والصرف، نحن من أكثر الأندية إنفاقا وصعدنا بعد تعب كبير".

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يقدم مذكرة ضد كهربا

الكشف عن تفاصيل مشادة فضل وكهربا